Ученые заявили, что авокадо является незаменимым для тех, кто хочет быстро восстановить здоровье и похудеть.

Команда американских ученых провели исследование с участием 17 567 добровольцев и доказали, что люди, которые меньше съедали авокадо, значительно медленнее теряли лишний вес по сравнению с теми участниками, которые каждый день употребляли в рацион этот полезный плод. Диетологи называют авокадо суперпродуктом, поскольку в нем содержится большое количество питательных веществ, в том числе 20 различных витаминов и минералов.

Ученые рассказали, что авокадо особенно богаты витаминами К, фолиевой кислотой, витамином С и калием. Также этот плод является отличным источником растворимой клетчатки, идеально подходящей для снижения веса.

Именно благодаря этим волокнам можно эффективно похудеть, говорят диетологи и советуют употреблять половинку авокадо каждый день.

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