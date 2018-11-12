Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель закликали здійснити обмін заручниками на Донбасі та звільнити політичних бранців до кінця року - про це йдеться у спільній заяві, розміщеній на сайті уряду ФРН.

Напередодні, після зустрічі з Петром Порошенком у Парижі - лідери ЄС також засудили, влаштовані на окупованій частині Донбасу, псевдовибори.

Макрон та Меркель наголосили: незаконні вибори суперечать Мінським домовленостям і декларації глав держав Нормандської четвірки, серед яких і Росія.

Проведення фейкових виборів засудили і в НАТО. В Альянсі вкотре наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, закликали Росію вивести свої війська з окупованих районів та припинити всіляку підтримку проросійських бойовиків.

З критичною заявою також виступив спец-представник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Так званим "республікам" - немає місця у Мінських угодах, вони є нелегітимними органами, які існують за військової підтримки Росії, - зазначив дипломат.