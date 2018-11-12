Північна та Південна Кореї почали знесення прикордонних постів [ Редактировать ]
Північна та Південна Кореї почали знесення прикордонних постів.
Раніше від лінії розмежування відвели військових і техніку. Такі кроки передбачає угода, яку минулого місяця уклали військові обох країн.
Згідно з документом, на початковому етапі кожна зі сторін має демонтувати по 10 прикордонних постів у демілітаризованій зоні. Довгострокова мета - ліквідація всіх постів, яких наразі понад дві сотні.
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