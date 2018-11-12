Україна ініціює обговорення в Раді Європи псевдовиборів на Донбасі [ Редактировать ]
Україна ініціює обговорення в Раді Європи псевдовиборів в ОРДЛО. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку заявив президент України Петро Порошенко.
Він також повідомив, що спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ щодо цього "голосування" на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей відбудеться уже сьогодні.
"За моїм дорученням сьогодні у Відні скликаються постійна рада ОБСЄ, де на порядку денному буде лише одне питання: незаконні вибори і порушення Росією Мінських угод. Незаконні вибори будуть в порядку денному ради міністрів закордонних справ ЄС на найближчому засіданні, незаконні вибори будуть в порядку денному комітету міністрів ради Європи. Ми вимагаємо негайного скликання тристоронньої контактної групи", - заявив Петро Порошенко, президент України.
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