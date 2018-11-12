Всеукраїнській Федерації рукопашного бою 25 років. Тисячі спортсменів, сотні майстрів спорту України та міжнародного класу, першість у чемпіонатах усіх рівнів. Ювілей Федерації відзначили з чималими здобутками, із цьогорічного Чемпіонату світу наші спортсмени повернулися переможцями.

Половину свого життя Олег присвятив рукопашному бою. Каже: все починалося, як реабілітація після травми, а згодом - переросло в серйозне заняття.

"Это меня затянуло, и вот с 11 лет я уже 10 лет занимаюсь рукопашным боем. Мне было 12 лет, чемпионат Киева, я занял второе место. Первый раз Украину я выиграл в 14 лет и детский чемпионат Европы я выиграл первый раз в 15 лет", - розповідає Олег Олійник, срібний призер Чемпіонату світу з рукопашного бою 2018.

З останніх змагань у Нідерландах Олег Олійник повернувся срібним призером чемпіонату світу з рукопашного бою.

Першість для України на міжнародних змаганнях виборов і Артем Дерев'янко. Спортсмен мріяв про цю перемогу вже 14 років.

"Я привіз дві золоті медалі для нашої країни. Одна - золота медаль за перемогу в командних поєдинках, де кожна країна виставляє сім спортсменів у кожну вагову категорію, а інша - за особистий залік, де всі спортсмени моєї вагової категорії змагаються між собою", - розповідає Артем Дерев'янко, чемпіон світу з рукопашного бою 2018.

Результати наших спортсменів - найкращий подарунок до ювілею, кажуть у Федерації рукопашного бою.

"Когда на чемпионатах Европы и мира мы находимся за границей, и наши дети становятся чемпионами и играет гимн Украины - поет вся команда. Это очень трогательно, на нас смотрят, и к нам подходят немцы и бельгийцы, и поют с нами", - говорить Олександр Гартвич, перший віце-президент Національної Федерації рукопашного бою України.

За 25 років створено цілу систему співпраці з правоохоронними органами та силовими відомствами. Сформовано національну збірну України з рукопашного бою. До її складу ввійшли професійні спортсмени.

"Которая уже на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в мире, и в этом году в Нидерландах в неофициальном командном зачете сборная команда Украины заняла первое место среди 18 стран", - говорить Юрій Раченко, директор Всеукраїнської Федерації рукопашного бою, заслужений тренер України.

Нагороди спортсменам вручив заступник міністра молоді та спорту Ярослав Войтович і директор відділу фізичної культури та неолімпійських видів спорту Матвій Бідний.

"Ми відаємо данину шани і вдячності тим, хто невтомно працює, дбає про розвиток рукопашного бою. Хто своїм прикладом і здобутками уславив ваш вид спорту", - говорить Ярослав Войтович, заступник міністра молоді та спорту України.

Цьогорічні чемпіони світу отримали ще й почесні звання - майстрів спорту міжнародного класу. Їхню кількість у Федерації прагнуть лише збільшувати. Тож майбутніх чемпіонів шукатимуть у школах.