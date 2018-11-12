Девочка получила контузию в стоматологическом кабинете [ Редактировать ]
В Полтаве в школе №22 взорвалась стоматологическая установка, в результате чего маленькая девочка получила контузию.
Об этом сообщает znaj.ua со ссылкой на начальника департамента здравоохранения Полтавского городского совета Сергея Котова.
Котов рассказал, что в школе стояло устаревшее оборудование, еще советского образца, где компрессор под давлением давая воду, которая содержится в специальной бутылке, позволяет обрабатывать зуб. Бутылка взорвалась и травмировала ребенка – 10-летняя школьница получила контузию.
Чиновник пообещал, что департамент здравоохранения займется этой проблемой. В момент взрыва в стоматологическом кабинете находились врачи, медсестра и маленькая пациентка. Сообщается, что медсестра пострадала тоже и угодила в больницу вместе с девочкой. У школьницы диагностировали баротравму. Сергей Котов добавил, что родители пострадавшей не выдвигали никаких претензий к врачам.
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