Экспресс в Борисполь: пассажиры выбрали название [ Редактировать ]
Для скоростного экспресса, который будет курсировать между центральным железнодорожным вокзалом Киева и международным аэропортом "Борисполь", выбрали название Kyiv Boryspil Express
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов. По его словам, название выбирали голосованием в соцсети.
"10000 пользователей Facebook присоединились к голосованию, и это меньше чем за 4 дня. Мне название импонирует. Победитель конкурса - Евгений Захаров. Евгений, у нас с вами важная миссия - нанести это название на подвижной состав", - написал Кравцов.
Ранее сообщалось, что в Украине появился новый поезд.
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