"Опозиційна платформа - За життя" може змінити політичний ландшафт - політолог [ Редактировать ]
А в Україні експерти жваво обговорюють наші політичні передвиборчі процеси. Мова щодо рішення опозиціонерів об'єднатися. Нагадаю, минулого тижня нардепи Юрій Бойко і Вадим Рабінович оголосили про створення альянсу - "Опозиційної платформи - За життя". І запросили до лав нового союзу інші политсили, які прагнуть встановлення миру та економічної стабільності.
Саме це об'єднання висуне єдиного кандидата від Південного Сходу. Ось що з цього приводу говорять політологи.
"Это может круто изменить оппозиционную конфигурацию перед стартом выборов, официальным стартом кампании при чем не только президентской, но и парламентской. Во вторых - может в целом поменять политический ландшафт. Пока только начало, платформа локомотив так сказать, движущаяся платформа, к ней присоединятся другие более или менее крупные политические платформы оппозиционные. Поскольку это перспектива, когда есть фаворит всегда менее рейтинговые политические силы и кандидаты хотят попасть в пул фаворитов, потому что это дает надежду на победу. Объединение оппозиционных сил востока и юга Украины дает шанс на то что электоральные предпочтения и интересы большинства жителей востока и юга Украины могут получить представительство как по итогам президентских, так и по итогам парламентских выборов", - заявив Вадим Карасьов, політолог.
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