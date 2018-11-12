У Флориді почали перерахунок голосів на проміжних виборах [ Редактировать ]
В самих Штатах виборчий скандал. У Флориді почали перерахунок голосів на проміжних виборах. Кандидати звинувачують один одного у порушеннях, Дональд Трамп уже заявив про намір "вкрасти у нього перемогу". Дмитро Анопченко знає, чим загрожує ця скандальна ситуація.
У Флориді 21 мільйон жителів - і те, як голосують у цьому штаті, значно впливає на загальний результат у США. От тільки розрив між кандидатами тут завжди мінімальний - і симпатії виборців то на один, то на інший бік схиляються. Цього разу перемогли однопартійці Трампа, але на виборах губернатора штату - різниця у пів відсотка, на виборах до Сенату - ще менше, на чверть. І за законом потрібно починати перерахунок.
Бюлетені з дільниць звезли у це величезне приміщення місцевого виборчкому округу Майамі-Дейд - найбільш густонаселеного в Флориді, що включає, окрім самого Майамі, ще 34 міста. Найближчі три дні їх будуть перевіряти за допомогою машин для підрахунку голосів, які автоматично зчитують "галочки", а потім - ще раз, уже вручну.
"Раніше у нас голосували, проставляючи позначки в комп'ютері, і всі побоювалися, що вибори "хакнуть", зроблять щось із підсумками, якось будуть маніпулювати. Я заборонив таку систему - тепер бюлетені знову паперові! Є питання? Ну так беремо їх всі і перераховуємо!", - розповів Карлос Гіменес, мер округу Майами-Дейд.
Але буденним перерахунком голосів усе, на жаль, не обійдеться. Кандидат від демократів, який програв вибори на посаду губернатора і вже публічно визнав свою поразку, неочікувано відмовився від своїх слів.
"Я відмовляюсь від своїх слів про визнання поразки - і закликаю до безкомпромісного й принципового перерахунку кожного голосу!", - заявив Ендрю Гіллум, кандидат в губернатори Флориди від демократів.
Позови, у яких виборчі комісії обвинувачують в порушенні закону, подали до суду штаби одразу двох кандидатів у Конгрес - і того, що програв, Білла Нельсона, і переможця - Ріка Скотта, людини з близького оточення Трампа. Сам президент стурбовано заявив - мовляв, "у нас хочуть вкрасти одразу дві важливі перемоги"! А сьогодні навіть написав у Twitter - "відбувається масова фальсифікація" і перерахунок тепер уже неможливий.
"Зараз з'явилася величезна кількість бюлетенів "нізвідки", багато бюлетенів зникли або підроблені. Чесний перерахунок голосів більше неможливий - бюлетені масово фальсифіковані!"
Здавалося б, вибори відбулися, команда президента втратила контроль над нижньою палатою Конгресу, але зберегла більшість у Сенаті - і треба вчитися жити в нових умовах. Але "флоридский" скандал тепер може змінити увесь політичний розклад. І таке вже бувало.
У 2000, коли за президентське крісло боролися Буш-молодший і демократ Альберт Гор, саме у Флориді організували повторний перерахунок голосів. Усе це супроводжувалося судами та скандалами, оголошення результатів було відкладено, і у Буша ледь не забрали перемогу.
Те саме, схоже, намагаються влаштувати й тепер. Як мінімум - затягти процес, як максимум - спробувати визнати результати голосування у Флориді недійсними. Якщо дані у "сонячному штаті" змінити - це ще більше посилить позиції противників Трампа. Щоб не допускати цього, команда президента кине всі сили, аби відстояти результати - і, схоже, жорстока боротьба за Флориду, за якою вся країна буде стежити, ще тільки починається.
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