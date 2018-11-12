Вбивство Гандзюк: суд взяв під варту підозрюваного [ Редактировать ]
Нові арешти у справі Гандзюк. Суд узяв під варту екс-помічника нардепа Миколи Паламарчука Ігоря Павловського. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Йому оголосили підозру одразу за двома статтями про організацію та співучасть у вбивстві активістки. Підозрюваного арештували без права внести заставу. Сам Павловський свою причетність до вбивства заперечує.
Нагадаю, влітку активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. 4 листопада вона померла.
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