Каліфорнія потерпає від масштабних лісових пожеж [ Редактировать ]
Каліфорнія у вогні. Штат потерпає від небачених досі лісових пожеж. Тридцять одна людина вже загинула, більше двох сотень - зникли безвісти. Як приборкують полум'я? Знає Єлизавета Журавель.
Згорілі вщент будівлі, пустеля замість лісів та попіл, який ще довго вкриватиме землю. Сьогодні деякі міста Каліфорнії нагадують сцени з фільмів про кінець світу. У штаті майже тиждень вирує найбільш руйнівна в його історії пожежа "Кемп". Кількість жертв зросла до 31-ї людини, а рятувальні служби кожні декілька годин повідомляють про зниклих безвісти. Вогонь уже встиг повністю знищити місто із символічною назвою - Парадайз.
"Наш будинок розташований неподалік від центру міста. Ми поїхали у справах, але повернутися уже не змогли. Сподіваємося за деякий час спробувати знайти щось вціліле", - розповідає Джоді Кольвар, постраждала.
Пожежа на Півночі Каліфорнії спалахнула ще минулого четверга. За весь час вогонь знищив 42 з половиною тисячі гектарів лісу та більше 8 тисяч житлових будинків. А віднедавна полум'я наблизилося до міста Малібу, відомого елітними житловими будинками. Деякі з Голлівудських акторів устигли розповісти та навіть показати те, що залишилося від їхніх маєтків. Наразі пожежним службам вдалося взяти під контроль лише 30 відсотків займання.
"Ми, зрештою, змогли підняти в небо повітряні танкери. Але над більшістю охоплених вогнем територій досі стоїть густий дим. І це трохи обмежує можливості використання літаків", - розповідає Джош Бісчоф, керівник підрозділу пожежної частини округу Ріверсайд.
"Ми намагаємося контролювати вогонь, але зараз це майже неможливо. Наше завдання - евакуювати всіх місцевих жителів до безпечної зони і далі боротися зі стихією. На даному етапі ми посилено працюємо на сході та півдні штату", - говорить Деріл Осбі, співробітник департаменту пожежної безпеки.
А поки пожежні служби борються із стихійним лихом - постраждалі потрохи оговтуються та шукають своїх зниклих родичів.
по теме
Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв невпинно росте
Пожежі не вщухають 5 день поспіль. Їх уже назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Вогонь охопив майже 45 гектарів лісу на півночі та понад 30 гектарів - на півдні штату
Пожежу у Каліфорнії визнали наймасштабнішою за всю історію штату
Зруйновано близько шести з половиною тисяч будинків, ще 15 тисяч будівель під загрозою знищення
У Каліфорнії розслідують причини масштабної пожежі
Каліфорнійське місто Парадайз повністю спустошила найбільш руйнівна за всю історію штату пожежа "Кемп" - саме тут знайшли найбільше жертв, чимало людей згоріли живцем у своїх автівках
Пожар в Калифорнии: число жертв неумолимо растет
Число жертв разрушительной огненной стихии, что бушует в американском штате Калифорния
Пожары в Калифорнии: Илон Маск снова хочет помочь
Илон Маск решил продолжить традицию предлагать высокотехнологичную помощь при катастрофах