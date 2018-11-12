Каліфорнія у вогні. Штат потерпає від небачених досі лісових пожеж. Тридцять одна людина вже загинула, більше двох сотень - зникли безвісти. Як приборкують полум'я? Знає Єлизавета Журавель.

Згорілі вщент будівлі, пустеля замість лісів та попіл, який ще довго вкриватиме землю. Сьогодні деякі міста Каліфорнії нагадують сцени з фільмів про кінець світу. У штаті майже тиждень вирує найбільш руйнівна в його історії пожежа "Кемп". Кількість жертв зросла до 31-ї людини, а рятувальні служби кожні декілька годин повідомляють про зниклих безвісти. Вогонь уже встиг повністю знищити місто із символічною назвою - Парадайз.

"Наш будинок розташований неподалік від центру міста. Ми поїхали у справах, але повернутися уже не змогли. Сподіваємося за деякий час спробувати знайти щось вціліле", - розповідає Джоді Кольвар, постраждала.

Пожежа на Півночі Каліфорнії спалахнула ще минулого четверга. За весь час вогонь знищив 42 з половиною тисячі гектарів лісу та більше 8 тисяч житлових будинків. А віднедавна полум'я наблизилося до міста Малібу, відомого елітними житловими будинками. Деякі з Голлівудських акторів устигли розповісти та навіть показати те, що залишилося від їхніх маєтків. Наразі пожежним службам вдалося взяти під контроль лише 30 відсотків займання.

"Ми, зрештою, змогли підняти в небо повітряні танкери. Але над більшістю охоплених вогнем територій досі стоїть густий дим. І це трохи обмежує можливості використання літаків", - розповідає Джош Бісчоф, керівник підрозділу пожежної частини округу Ріверсайд.

"Ми намагаємося контролювати вогонь, але зараз це майже неможливо. Наше завдання - евакуювати всіх місцевих жителів до безпечної зони і далі боротися зі стихією. На даному етапі ми посилено працюємо на сході та півдні штату", - говорить Деріл Осбі, співробітник департаменту пожежної безпеки.

А поки пожежні служби борються із стихійним лихом - постраждалі потрохи оговтуються та шукають своїх зниклих родичів.