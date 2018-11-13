Национальный банк Украины на 13 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,90 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

С конца июля курс доллара в Украине медленно, но верно растет. Чего ожидать дальше и к чему готовиться украинцам - узнайте в нашем материале.