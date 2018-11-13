Курс валют в Украине на 13 ноября [ Редактировать ]
Обмен валют в Украине
Национальный банк Украины на 13 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,90 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
С конца июля курс доллара в Украине медленно, но верно растет. Чего ожидать дальше и к чему готовиться украинцам - узнайте в нашем материале.
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