Дорожно-транспортные происшествия происходят каждый день и от этого застраховать себя или пассажиров в авто невозможно.

В целях безопасности нужно знать, куда лучше садиться пассажиру в автомобиле. Эти знания, на ряду с ремнями безопасности, могут спасти здоровье и жизнь, пишет kolobok.ua.

Переднее пассажирское сиденье. Это место многие считают потенциально опасным, так как человек сидит близко к месту удара. Но если взять в пример современные автомобили, то оснащение последними технологиями по обеспечению безопасности, показывает обратное.

Дело в том, что из-за большей опасности травмироваться спереди, производители оснащают переднюю часть машины большим количеством подушек безопасности. Если они срабатывают, то тело пострадавшего почти полностью закрывается подушками.

Заднее пассажирское сидение за водителем. Это место считают самым безопасным в автомобиле. Если происходит лобовое столкновение, то пассажир защищен спинкой водительского сидения от удара, и попадания в него опасных деталей с лобового стекла.

Исследования показывают, что в экстремальной ситуации у водителя срабатывает инстинкт самосохранения. Он использует маневр, который может защитить от столкновения в "водительскую" половину авто.

Заднее сидение за передним пассажиром. Тоже является достаточно безопасным местом в автомобиле. Во-первых, пассажир защищен спинкой переднего сидения.

Однако, если обратиться к статистике, более 40% всех аварий случаются во время переезда перекрестков. На таком участке дороги, во время левого поворота, правый борт машины может потенциально оказаться под угрозой столкновения с другими транспортными средствами.

Заднее пассажирское сидение по средине. По поводу этого места в автомобиле мнения разбегаются. С одной стороны, данное расположение пассажира в машине является наиболее защищенным. Человек сидящий посредине защищен от удара сзади, и от бокового столкновения.

С другой стороны, располагаясь на этом месте, есть потенциальная угроза получить травмы от попадания в салон, через лобовое стекло, опасных деталей или разбитых элементов. И не все автомобили оснащены ремнями безопасности на этом месте.

Эксперты утверждают, что самым безопасным местом является заднее пассажирское сидение за водителем.

Самое опасное месторасположения человека - это сзади посредине. Но стоит учитывать тот факт, что все зависит от вида аварии и места столкновения. Эти факторы напрямую влияют на процент надежности того или иного места расположения в машине.

Также узнайте, где в маршрутке самые опасные места и куда жаловаться на водителей.