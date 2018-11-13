Умер создатель Marvel: фанаты в сети скорбят по Стэну Ли [ Редактировать ]
12 ноября из жизни ушел легендарный писатель и создатель известных во всем мире комиксов Marvel Стэн Ли.
Зрители любили его комиксы и всегда ждали появления культового писателя в конце фильмов. Стэн Ли прожил длинную и счастливую жизнь (28 декабря ему бы исполнилось 96 лет).
Но пользователи сети скорбят по этому легендарному человеку, ведь вместе с ним ушла целая эпоха.
Марвел научил нас жизненным уроком. Марвел заставил нас плакать в самые неподходящие моменты. Марвел показал нам что такое дружба. Марвел показал нам что эгоизм может решить судьбу человека. Марвел нам показал реальные качества человека. #StanLee спасибо что подарил мне счастье. pic.twitter.com/EHHDEuApWC— ✈Мини человек из Лондона (@ShadesFandom) 12 ноября 2018 г.
спасибо за огромный вклад в поп-культуру и за наши детские воспоминания 🙏 #СтенЛи pic.twitter.com/qEcX9yJwOc— саша ньюлин (@SashaNewlin) 12 ноября 2018 г.
Ребят, Стен Ли умер. Риву— паучøк⭕|1,2К (@sad_turtle21) 12 ноября 2018 г.
Покойся с миром, легенда#СтенЛи pic.twitter.com/SuPmr2k2YK
Прощай, легенда!#StanLee #Marvel pic.twitter.com/OWu6ZriX9r— Andrey Kuznecov (@Dron99Kuznecov) 12 ноября 2018 г.
Грустный пост в честь Стэна Ли.— Девочка-которой-нравятся-люди-но-это-не-точно (@mozg_introverta) 12 ноября 2018 г.
Как мы теперь без ваших камео?! Все фанаты КВМ скорбят...
Покойся с миром легенда...#СтенЛи #Легенда #Скорбим pic.twitter.com/8pptIP6l0Z
Грустит поколение выросшее на комиксах про Халка, Человека паука и Людей Икс. Жаль, что с такими людьми уходит эпоха. #СтенЛи— Юлия Кузнецова (@MolinariGuy) 12 ноября 2018 г.
мне будет не хватать тебя старина стен ли 😔— pashalvov1 (@pashalvov1) 12 ноября 2018 г.
без тебя вряд ли детство было детством, ведь именно на твоих персонажах я рос...
земля пухом ;(#стенли
ты был лучшим, Стэн, спасибо, за шикарное детсво #stanlee pic.twitter.com/qQCvi0skUJ— ☀ Fantom 🌙 (@cookie_mil) 12 ноября 2018 г.
Биографию его жизни читайте по ссылке.
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