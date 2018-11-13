12 ноября из жизни ушел легендарный писатель и создатель известных во всем мире комиксов Marvel Стэн Ли.

Зрители любили его комиксы и всегда ждали появления культового писателя в конце фильмов. Стэн Ли прожил длинную и счастливую жизнь (28 декабря ему бы исполнилось 96 лет).

Но пользователи сети скорбят по этому легендарному человеку, ведь вместе с ним ушла целая эпоха.

Марвел научил нас жизненным уроком. Марвел заставил нас плакать в самые неподходящие моменты. Марвел показал нам что такое дружба. Марвел показал нам что эгоизм может решить судьбу человека. Марвел нам показал реальные качества человека. #StanLee спасибо что подарил мне счастье. pic.twitter.com/EHHDEuApWC — ✈Мини человек из Лондона (@ShadesFandom) 12 ноября 2018 г.

спасибо за огромный вклад в поп-культуру и за наши детские воспоминания 🙏 #СтенЛи pic.twitter.com/qEcX9yJwOc — саша ньюлин (@SashaNewlin) 12 ноября 2018 г.

Грустит поколение выросшее на комиксах про Халка, Человека паука и Людей Икс. Жаль, что с такими людьми уходит эпоха. #СтенЛи — Юлия Кузнецова (@MolinariGuy) 12 ноября 2018 г.

мне будет не хватать тебя старина стен ли 😔

без тебя вряд ли детство было детством, ведь именно на твоих персонажах я рос...

земля пухом ;(#стенли — pashalvov1 (@pashalvov1) 12 ноября 2018 г.

Биографию его жизни читайте по ссылке.