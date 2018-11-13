На Донбассе беспилотники миссии ОБСЕ дважды подверглись обстрелу.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По мини-БПЛА, который осуществлял полет над объектом военного типа вблизи оккупированной Кадиевки Луганской области, было совершено около 20 выстрелов и очередей из стрелкового оружия.

Следующий обстрел зафиксирован вблизи подконтрольного правительству Украины населенного пункта Новотошковское Луганской области. В сторону беспилотника на высоте 120 м выстрелили из стрелкового оружия по меньшей мере один раз.

Вблизи Новотошковского члены патруля СММ видели как минимум троих украинских военнослужащих на блокпосте, расположенном в 20–30 м к юго-западу от местоположения патруля СММ.

В обоих случаях наблюдатели вернули БПЛА и покинули районы.

Недавно над Донбассом исчез беспилотник ОБСЕ.