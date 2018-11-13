На Донбассе обстреляли беспилотники ОБСЕ [ Редактировать ]
На Донбассе беспилотники миссии ОБСЕ дважды подверглись обстрелу.
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
По мини-БПЛА, который осуществлял полет над объектом военного типа вблизи оккупированной Кадиевки Луганской области, было совершено около 20 выстрелов и очередей из стрелкового оружия.
Следующий обстрел зафиксирован вблизи подконтрольного правительству Украины населенного пункта Новотошковское Луганской области. В сторону беспилотника на высоте 120 м выстрелили из стрелкового оружия по меньшей мере один раз.
Вблизи Новотошковского члены патруля СММ видели как минимум троих украинских военнослужащих на блокпосте, расположенном в 20–30 м к юго-западу от местоположения патруля СММ.
В обоих случаях наблюдатели вернули БПЛА и покинули районы.
Недавно над Донбассом исчез беспилотник ОБСЕ.
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