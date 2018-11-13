Так званим ЛНР і ДНР немає місця в межах Мінських угод

США засудили так звані вибори на окупованому сході Україні і назвали їх - "фарсом". Про це йдеться в заяві Держдепартаменту Сполучених Штатів.

У Вашингтоні наголосили: США і Європейський Союз триматимуть санкції проти Росії, доки Москва повністю не виконає Мінські домовленості і не поверне контроль над Кримом Україні.

А так званим ЛНР і ДНР немає місця в межах Мінських угод.