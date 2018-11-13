Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв невпинно росте [ Редактировать ]
Кількість загиблих унаслідок наймасштабнішої в історії Каліфорнії пожежі дедалі збільшується: їх уже 44. Понад дві сотні - у списках зниклих безвісти.
На півдні штату за добу площа лісових пожеж розширилася вдвічі. Цьому сприяє спекотна суха погода та сильний вітер. Уже горять понад 80 тисяч гектарів. Вогонь гасять із землі та з повітря, але взяти ситуацію під контроль поки що не вдається.
Полум'я охопило одразу кілька районів неподалік популярного курорту Малібу, у якому розташовані маєтки голівудських зірок, багатіїв і політиків. Багатьом із них довелося поспіхом залишати свої садиби.
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