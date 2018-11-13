На сході України поранили українського військового [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на cході країни минулої доби. У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що ушкодження у бійця незначні.
Загалом, за добу на лінії розмежування дев'ять ворожих обстрілів, двічі бойовики застосовували міномети - били на Попаснянському напрямку на Луганщині. Сьогодні ворожих атак не було.
За інформацією розвідки: одного найманця знищено, двох поранено.
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