Одного українського військового поранено на cході країни минулої доби. У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що ушкодження у бійця незначні.

Загалом, за добу на лінії розмежування дев'ять ворожих обстрілів, двічі бойовики застосовували міномети - били на Попаснянському напрямку на Луганщині. Сьогодні ворожих атак не було.

За інформацією розвідки: одного найманця знищено, двох поранено.