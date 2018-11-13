Осенью у людей может возникать недостаток витаминов, а вместе с ним могут появиться тошнота, ломкость или выпадание волос, сонливость, слабость, шелушение кожи и многое другое. Если кожа вашего лица стала выглядеть бледнее обычного, вы чувствуете слабость и раздражительность, то речь может идти о дефиците витаминов и минералов в организме. О пяти важных симптомах дефицита витаминов пишет Медицина 2.0.

Бледная кожа. Внезапно ставшая бледной кожа является признаком дефицита витамина B12. В этом случае вам следует включить в рацион побольше морепродуктов, мяса и молочных продуктов, являющихся хорошими источниками данного витамина.

Бесцветные губы. Бледные губы, потерявшие свой привычный цвет, могут свидетельствовать о дефиците железа. Также в этом случае люди ощущают постоянный озноб. Включите в свой рацион побольше бобовых, фасоли, мяса и темно-зеленых овощей для повышения содержания железа в организме.

Отеки под глазами. Конечно, основной причиной подобного рода отеков является дефицит сна. Но если вы высыпаетесь нормально, то отеки могут свидетельствовать о нехватке йода в организме. Восполните его с помощью йодированной соли, морепродуктов и молочных продуктов.

Кровоточивость десен. Этот симптом свидетельствует о дефиците витамина C, и кровоточивость десен часто являлась первым признаком цинги. Дефицит витамина C также приводит к мышечной боли и низкому иммунитету. Налегайте на цитрусовые фрукты и красный перец.

Сухие и хрупкие волосы. Сухие, хрупкие волосы могут быть симптомом нехватки биотина и витамина B7. В этом случае необходимо чаще есть рыбу, овощи, фрукты, грибы и бобовые для восстановления уровня этого полезного питательного вещества в организме.

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