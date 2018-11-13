Вони регулярно обмінювалися повідомленнями з прославлянням Гітлера

У Великій Британії за участь у забороненій ультраправій групі "Національна дія" посадили до в'язниці подружжя - 22-річного Адама Томаса і 38-річну Клаудію Пататас.

Вони регулярно обмінювалися повідомленнями з прославлянням Гітлера, а також поширювали свої фото з нацистським зиґуванням у вбранні ку-клукс-клану.

Навіть сина назвали на честь лідера Третього рейху - Адольфом.