У Британії посадили до в'язниці подружжя за участь у забороненій групі [ Редактировать ]
У Великій Британії за участь у забороненій ультраправій групі "Національна дія" посадили до в'язниці подружжя - 22-річного Адама Томаса і 38-річну Клаудію Пататас.
Вони регулярно обмінювалися повідомленнями з прославлянням Гітлера, а також поширювали свої фото з нацистським зиґуванням у вбранні ку-клукс-клану.
Навіть сина назвали на честь лідера Третього рейху - Адольфом.
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