Річку Інгул зарибили стерляддю [ Редактировать ]
У Кропивницькому річку Інгул зарибили стерляддю. Напередодні у неї випустили кілька сотень мальків. Ініціаторами акції стали місцеві активісти-рибалки. Їх підтримала міська Держрибохорона.
Зариблення Інгулу червонокнижними видами наразі експеримент. Фахівці запевняють: у річці є всі необхідні умови, щоби стерлядь прижилася. Єдина загроза - браконьєри. Тож планують посилити увагу до незаконного рибного промислу.
"Ми добавляємо нашу флору, фауну, а не скажім так знищуємо. На жаль, на даний момент шкода, у нас самий злєйший враг - це бракон'єр і йому краснокнижні, червонокнижні для нього суттєвого немає. Це дуже великий ущєрб, вони наносять для природи", - говорить Володимир Білоус, член Спілки рибалок Кропивницького.
по теме
На Кіровоградщині взялися щеплювати диких тварин
Тож протягом десяти днів з повітря планують скинути майже чотири сотні доз препарату, замаскованого в їжі. Лише кілька крапель цих ліків на слизовій оболонці тварини вже гарантують імунізацію, переконують фахівці
На Запоріжжі проведуть повітряну вакцинацію
Повітряна вакцинація. На Запоріжжі у боротьбі зі сказом диких тварин на допомогу прийшла авіація. Спеціальні препарати розкидають на території області з літаків. У Держпродспоживслужбі повідомили - таку масштабну акцію проводять уперше
Попугай разоблачил неверного супруга
Домашний попугай разболтал хозяйке о любовных похождениях ее супруга
Курьезное ДТП с лошадью насмешило пользователей сети (видео)
В интернет попало нелепое видео ДТП, которое произошло в румынском селе
Уличная крыса победила в схватке с котом (видео)
Курьезный случай произошел на улице средь белого дня