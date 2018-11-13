У Кропивницькому річку Інгул зарибили стерляддю. Напередодні у неї випустили кілька сотень мальків. Ініціаторами акції стали місцеві активісти-рибалки. Їх підтримала міська Держрибохорона.

Зариблення Інгулу червонокнижними видами наразі експеримент. Фахівці запевняють: у річці є всі необхідні умови, щоби стерлядь прижилася. Єдина загроза - браконьєри. Тож планують посилити увагу до незаконного рибного промислу.

"Ми добавляємо нашу флору, фауну, а не скажім так знищуємо. На жаль, на даний момент шкода, у нас самий злєйший враг - це бракон'єр і йому краснокнижні, червонокнижні для нього суттєвого немає. Це дуже великий ущєрб, вони наносять для природи", - говорить Володимир Білоус, член Спілки рибалок Кропивницького.