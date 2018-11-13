В Калифорнии объявлен режим стихийного бедствия [ Редактировать ]
Из-за пожаров в Калифорнии президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия. Об этом он сообщает в Twitter.
В частности, он отметил, что принял такое решение, чтобы "облегчить некоторые страдания". Также президент США выразил соболезнования семьями погибшим в результате пожаров.
"Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия в штате Калифорния", - написал Трамп.
Отметим, по последней информации, число погибших в результате пожаров в Калифорнии увеличилось до 42 человек. Кроме того, предполагается, что количество жертв еще будет расти, так как многие считаются пропавшими без вести.
Напомним, лесной пожар на севере штата начался в четверг, 8 ноября, и сразу охватил почти 45 тысяч гектаров. Его уже назвали самым разрушительным в истории Калифорнии. Кроме пожара в северной части Калифорнии, на юге штата продолжаются еще два, которые распространились еще почти на 35 тыс. гектаров.
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