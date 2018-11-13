На Одещині поліція затримала 13-ох членів злочинної групи, яка утримувала людей у рабстві. Під час обшуків у них вилучили зброю, автомобілі та мільйон гривень готівкою, - повідомили в Нацполіції.

Невільники працювали на сільгосппідриємстві, яке організувала сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України. Декілька років там змушували безоплатно трудитися близько сотні людей. На роботу їх заманювали вербувальники, найчастіше - на залізничних станціях.

Здебільшого жертвами аферистів ставали безхатченки. Уже на місці у них відбирали документи.