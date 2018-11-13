На Одещині поліція затримала работоргівців [ Редактировать ]
На Одещині поліція затримала 13-ох членів злочинної групи, яка утримувала людей у рабстві. Під час обшуків у них вилучили зброю, автомобілі та мільйон гривень готівкою, - повідомили в Нацполіції.
Невільники працювали на сільгосппідриємстві, яке організувала сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України. Декілька років там змушували безоплатно трудитися близько сотні людей. На роботу їх заманювали вербувальники, найчастіше - на залізничних станціях.
Здебільшого жертвами аферистів ставали безхатченки. Уже на місці у них відбирали документи.
по теме
На Одещині затримали злочинну групу, яка утримувала людей у рабстві
На Одещині поліція затримала 13 членів злочинної групи, яка утримувала людей у рабстві. Під час обшуків вилучили зброю, автомобілі та мільйон гривень готівкою, - повідомили в Нацполіції.
В Запорожье мужчина зверски напал на девушку у подъезда
В Запорожье неизвестный пытался убить местную жительницу около подъезда
Под Одессой в рабстве находились 94 человека (видео)
В Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки
В Киеве мужчина покусал полицейского
Киевлянин жестоко напал на сотрудника полиции, прибывшего на вызов о семейном конфликте
В Кривом Роге мужчина избил щенка на глазах у детей
На днях в Кривом Роге произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными