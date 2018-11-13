В киевском метро установили и запустили в работу банковские терминалы в кассах станций. Теперь пассажиры смогут приобрести и пополнить карточку метро или проездной билет без использования наличных денег. Об этом сообщают на официальном сайте киевского метрополитена.

Период технической настройки продлится с 13 по 24 ноября, после чего проект перейдет в режим полноценного функционирования. Также дорабатывается функция записи MetroPass. Сейчас она доступна на станции "Кловская".

"Расширение возможностей удобной оплаты проезда вместе с надежными партнерами - важное направление развития качества услуг для нашего пассажира. Напомню, что киевский метрополитен стал 5-м в мире, где можно рассчитаться банковской карточкой непосредственно на турникете. За время проекта уже обработано 40000000 платежей ", - сообщил руководитель столичной подземки Виктор Брагинский.

Ранее сообщалось, что в Украине прекратили продажу билетов на поезда.