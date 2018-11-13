У Кропивницькому річку Інгул зарибнили червонокнижною стерляддю. Напередодні у неї випустили кілька сотень мальків. Ініціаторами акції стали місцеві активісти-рибалки. Їх підтримала міська Держрибоохорона.

Заселення Інгулу червонокнижними видами наразі експеримент. Фахівці запевняють: у річці є всі необхідні умови для того, щоби стерлядь прижилася. Єдина загроза - браконьєри. Тому планують посилити пильність щодо незаконного рибного промислу.

"Ми добавляємо нашу флору, фауну, а не скажім так знищуємо. На жаль, на даний момент шкода у нас самий злєйший враг - це бракон'єр, і йому краснокнижні, червонокнижні для нього суттєвого немає. Це дуже великий ущєрб, вони наносять для природи", - говорить Володимир Білоус, член Спілки рибалок Кропивницького.