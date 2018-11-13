У Кропивницькому річку зарибнили червонокнижною стерляддю [ Редактировать ]
У Кропивницькому річку Інгул зарибнили червонокнижною стерляддю. Напередодні у неї випустили кілька сотень мальків. Ініціаторами акції стали місцеві активісти-рибалки. Їх підтримала міська Держрибоохорона.
Заселення Інгулу червонокнижними видами наразі експеримент. Фахівці запевняють: у річці є всі необхідні умови для того, щоби стерлядь прижилася. Єдина загроза - браконьєри. Тому планують посилити пильність щодо незаконного рибного промислу.
"Ми добавляємо нашу флору, фауну, а не скажім так знищуємо. На жаль, на даний момент шкода у нас самий злєйший враг - це бракон'єр, і йому краснокнижні, червонокнижні для нього суттєвого немає. Це дуже великий ущєрб, вони наносять для природи", - говорить Володимир Білоус, член Спілки рибалок Кропивницького.
по теме
Річку Інгул зарибили стерляддю
У Кропивницькому річку Інгул зарибили стерляддю. Напередодні у неї випустили кілька сотень мальків. Ініціаторами акції стали місцеві активісти-рибалки. Їх підтримала міська Держрибохорона
В Кропивницком в кафе массово отравились люди
В Кропивницком в больницу с симптомами острой кишечной инфекции обратились 7 жителей города, которые утверждают, что недавно отравились в кафе "Вкусные традиции"
У Франції занепокоєні забрудненням річок
Кількість пляшок, які через людську недбалість опиняються у водоймах, сягає мільйона тонн на рік
На Дніпропетровщині виявили стихійний скотомогильник
Екологи серйозно занепокоєні, адже неподалік - водосховище, і бактерії, які потрапляють у ґрунт від залишків померлої худоби - можуть заразити воду. Як запобігти екологічному лиху - разом з активістами з'ясовували мої колеги
Во Львове на школьника напал водитель маршрутки
Во Львове водитель маршрутки устроил скандал, отказываясь бесплатно везти несовершеннолетнего