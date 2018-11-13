КНДР ліквідувала понад 600 мін на кордоні з Південною Кореєю [ Редактировать ]
КНДР ліквідувала понад шістсот мін у районі селища Пханмунджом, на кордоні з Південною Кореєю. Про це повідомив міністр оборони країни.
Він також уточнив, що усі вибухові пристрої виявили на північнокорейській стороні. Пханмунджом - демілітаризована зона між двома державами.
Саме там лідери Північної та Південної Корей неодноразово проводили зустрічі та переговори.
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