КНДР ліквідувала понад шістсот мін у районі селища Пханмунджом, на кордоні з Південною Кореєю. Про це повідомив міністр оборони країни.

Він також уточнив, що усі вибухові пристрої виявили на північнокорейській стороні. Пханмунджом - демілітаризована зона між двома державами.

Саме там лідери Північної та Південної Корей неодноразово проводили зустрічі та переговори.