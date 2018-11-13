Міністерство транспорту Данії визнало собачі упряжки видом транспорту [ Редактировать ]
У Мінтрансі Данії визнали собачі упряжки видом транспорту. Відтак із 2019 року на них можна буде пересуватися автомобільними дорогами.
Йдеться не тільки про сани, запряжені їздовими собаками, а й про візки на колесах.
Раніше пересуватися на упряжках дозволяли лише спеціальними трасами.
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