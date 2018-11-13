У Мінтрансі Данії визнали собачі упряжки видом транспорту. Відтак із 2019 року на них можна буде пересуватися автомобільними дорогами.

Йдеться не тільки про сани, запряжені їздовими собаками, а й про візки на колесах.

Раніше пересуватися на упряжках дозволяли лише спеціальними трасами.