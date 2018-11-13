Фото: noc-ukr.org

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом команды на первый этап Кубка мира, который пройдет в словенской Поклюке со 2 по 9 декабря. В индивидуальных гонках нового сезона из-за потери максимальной квоты смогут выступать только пятеро женщин и четверо мужчин.

Состав сборной Украины на первый этап Кубка мира:

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Виталий Кильчицкий.

Отметим, что в рамках программы первого этапа Кубка мира в Поклюке запланированы одиночная и классическая смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования. Исходя из огромного количества стартов, тренеры обеих команд включили в состав на одного человека больше, нежели предусматривает квота сборной.

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