Во Львове на школьника напал водитель маршрутки [ Редактировать ]
Во Львове водитель маршрутки устроил скандал, отказываясь бесплатно везти несовершеннолетнего.
Инцидент произошел в маршрутке №13. Пассажиры сняли это и выложили видео на Youtube. Мужчина пытался вытолкнуть ребенка из маршрутки, хватал его и обзывал.
Конфликт возник на почве того, что несовершеннолетний юноша хотел воспользоваться льготой на проезд. Водитель настаивал, что право бесплатного проезда распространяется только на школьников, но не на учеников училищ.
Ранее сообщалось, что в Черкассах страйкуют водители маршруток.
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