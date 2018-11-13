В Запорожье мужчина зверски напал на девушку у подъезда [ Редактировать ]
В Запорожье неизвестный пытался задушить 24-летнюю девушку около подъезда. Жуткий случай произошел 11 ноября поздно вечером, сообщает gazeta zp.ua. Мужчина пытался задушить свою жертву леской около подъезда на улице Героев 93 бригады.
Нападение произошло около 23:00. Сначала злоумышленник использовал леску, а потом поранил девушку ножом в ногу. Благодаря тому, что девушка кричала и на ее крик прибежали прохожие, она осталась жива. Нападавший тут же скрылся.
Пострадавшая обратилась в полицию. По факту инцидента было начато расследование.
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