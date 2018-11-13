День студента 2018: афиша мероприятий Киева [ Редактировать ]
В субботу, 17 ноября, во всем мире будут отмечать День студентов. Учитывая, что праздник припал на выходной, - присоединиться к празднованию свободно может каждый, ведь впереди будет еще целый день отдыха.
Podrobnosti.ua по традиции собрали для вас самые интересные мероприятия, которые пройдут 17 ноября в Киеве.
STUD-X FEST
На этой вечеринке каждый сможет:
1. Оторваться с друзьями
2. Зажечь на 3 огромных танцполах под EDM, Hip-Hip и Techno музыку от 20+ лучших диджеев Киева.
3. Почувствовать энергию 7000 человек, которые соберутся вместе лишь в эту ночь.
- Когда: 17 ноября, 21:00
- Где: Pochayna Event HallКиев, ул. Степана Бандеры, 23, ТЦ "Gorodok Gallery"
- Цена: от 250 грн
Пошлая Молли
Харьковская поп-панк-группа, дебютный релиз которой состоялся в 2017-м. В этом году у музыкантов вышел новый EP "Грустная девчонка с глазами как у собаки". Организаторы обещают простые жизненные тексты и полное пренебрежение цензурой.
- Когда: 17 ноября, 19:00
- Где: Stereo Plaza, пр-т Лобановского, 119
- Цена: от 590 гривен
Pianoбой
Для своего выступления Pianoбой выбрал нетипичную локацию. Дмитрий Шуров уверяет, что его слушатели поймут: именно такая сцена позволит воплотить амбициозные планы по свету и шоу.
"Сломаем стереотип, что в этом зале выступают только народные и заслуженные", - говорит Pianoбой.
На концерте обещают представить новые песни.
- Когда: 17 ноября, 19:00
- Где: дворец "Украина", ул. Большая Васильковская, 103
- Сколько стоит: от 300 гривен
Трибьют "Ленинград" с группой Furman Band в Beer House
Легендарные, народные и с тонким смыслом, "На лабутенах", "ЗОЖ", "Супер Гуд", выученные наизусть, взрывная музыка и энергетика не дадут усидеть на месте даже самым спокойным меломанам.
Furman Band - один из самых ярких, эпатажных и востребованных киевских кавер-бендов, состоящий из 6 действущих музыкантов и артистов.
- Когда: 17 ноября
- Где: ул. Бассейная, 2А, Arena Entertainment
- Цена: 500 грн
Концерт группы "Северный флот" в клубе 'Atlas
В этом году музыканты празднуют свой первый юбилей - 5 лет на большой сцене. В рамках осеннего тура "Северный флот" побывает с концертом в украинской столице.
Для поклонников музыканты сыграют новые хиты и любимые, проверенные предыдущими годами песни. Все выступление будет сопровождаться уникальным видеорядом.
- Когда: 17 ноября
- Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
- Цена: 290-1250 грн
Креативный фестиваль-конкурс талантов для танцоров и вокалистов Super Star Fest
Фестиваль Super Star Fest - это конкурс для танцоров и вокалистов всех возрастов.
В программе фестиваля:
конкурс для танцоров и вокалистов, члены жюри из Англии, США, Германии и лучшие педагоги Украины, звезды украинской эстрады, праздник в стиле поп-арт, вручение кубка каждому коллектив, вручение кубка каждому соло участник, благодарственные дипломы всем руководителям, фотозоны в стиле поп-ар, развлекательная программа, фокусы, розыгрыши, DISCO PART, звездный ведущий, подарок за лучший костюм в стиле поп-арт
- Когда: 17-18 ноября, 9:00-20:00
- Где: л. Преображенская, 2, концертный зал КНУБА
- Цена: Вход для зрителей 50-100 грн, для участников - от 190 грн
"О Подоле с бокалом вина"
В столице к употреблению алкогольных напитков, а особенно вину, всегда относились с трепетом. Ведь на самом деле это настоящее искусство. Несмотря на течение времени, смену властей и эпох, ничего практически не изменилось. Как и раньше, хорошая беседа и качественное вино, имеет большую ценность, а особенно после длительной прогулки закоулками любимого Киева.
Участников ожидает увлекательная прогулка колоритным Подолом, насыщенная интересными местами. В сопровождении экскурсовода вы увидите, где находилась усадьба знаменитого зодчего – «утерянный квартал» и старая мельница. А также посетите колоритные дворики и узнаете, что именно связывает поэзию, мукомольное ремесло и революцию.
- Когда: 17 - 30 ноября
- Где: метро Почтовая площадь
- Цена: 180 грн
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