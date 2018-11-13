Внучка Софии Ротару разделась перед камерой (фото) [ Редактировать ]
Внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару, Соня Евдокименко, решила покорять музыкальный Олимп, и уже презентовала свою первую композицию, пишет Politeka.
Свой первый сингл девушка записала в Киеве. Однако на этот раз Соня привлекла к себе внимание поклонников откровенным снимком. Восходящая звезда опубликовала провокационный снимок, на котором она запечатлена в куртке без бюстгальтера под ней.
Фото: Instagram
Фанаты певицы были приятно удивлены внешним видом звезды. В комментариях они писали:
"Красавица,супер,класс! Шикарна,чудо! Прекрасная и модная!", "Успехов тебе!!!", "I love it", "Класс фотосессия! А Тина бог мейкапа. Наверное, ни одной фотки, где бы я не поставила, такая кошечка красивая!", "Первое на что упал глаз это рука визажиста", "Красавица".
Фотоссесии и новые образы знаменитостей вызывают, как положительные, так и негативные отклики поклонников. Так, ранее Ани Лорак шокировала фанатов "вульгарным" образом.
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