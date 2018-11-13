В Украину идут снегопады [ Редактировать ]
В среду, 14 ноября, в Киев и Киевскую область идет мокрый снег, гололедица на дороге и снежный покров в шесть сантиметров. Об этом сообщил председатель государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на странице в Facebook.
"Зима спешит к нам с опережением графика! По данным "Укргидрометцентра", уже завтра, 14 ноября, по Киевской области и Киеву - мокрый снег с образованием снежного покрова до шести сантиметров! На дорогах гололедица", - написал он.
Чечеткин предостерег не ездить на "летней" резине водителям. По его словам, лучше оставить автомобиль до того момента, пока коммунальщики не уберут дороги от снега.
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