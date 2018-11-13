В Херсоне суд отменил шестигривневый тариф на маршрутки, сообщает "Херсон online" со ссылкой на депутата местного горсовета Дмитрия Ильченко. Отныне местные жители будут ездить по 4 гривны в маршрутном такси.

"Только что я получил ухвалу Херсонского окружного административного суда. Согласно ухвале действие тарифа 6 грн. приостановлено до рассмотрения дела по сути. Напомню, что 08.11.2018 я подал иск об отмене незаконного повышения тарифов до 6 гривен. Одной из причин стал обман горисполкома по поводу возможного повышения качества проезда и соблюдения графика перевозок", - сообщил чиновник.

Он добавил, что решение будет исполняться в течении дня, так как оно должно пройти по официальным каналам.

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