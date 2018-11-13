Британские пилоты заметили в небе НЛО [ Редактировать ]
Пилоты нескольких авиалиний сообщили, что видели неопознанные летающие объекты в небе над Великобританией. Об этом сообщает Daily Mail.
Самолет Boeing 787 британской авиакомпании British Airways совершал рейс из Монреаля в Лондон, когда пилот заметила в небе "очень яркий свет, который мгновенно исчез". По ее словам, сначала неопознанный предмет появился слева от самолета, однако резко повернул на север. При этом служба управления воздушным движением никаких объектов на радарах не зафиксировала.
Другой пилот, управлявший самолетом авиакомпании Virgin Airlines, который направлялся из Орландо в Манчестер, заметил в небе "метеор или иной объект, совершающий вход в атмосферу".
По данным издания, сообщение о странных огнях в небе поступило от еще одного пилота неизвестной авиакомпании. Ирландское авиационное управление начало расследование указанных случаев.
Также читайте, как ученые собираются привлечь к Земле инопланетян.
по теме
Звезда реалити-шоу призналась в наркотической зависимости
Британская звезда реалити-шоу и фотомодель рассказала, что употребляла кокаин для "самолечения"
Уснувшего пассажира приняли за наркомана и вывели из самолета
Из-за принятого перед посадкой снотворного канадского пассажира сняли с рейса
Жестоко разыграли: футболист лечил повреждение куском мяса
Игрок повелся повелся на странные рекомендации "физиотерапевта"
В Лондоне вместо преподавателей лекции читают голограммы
Колледж представил публике новую технологию на специальном мероприятии и намерен стать первым высшим учебным заведением в мире, которое будет проводить подобные лекции регулярно
Звезда шоу "Голос" скончалась от рака
30 октября умерла участница первого сезона британской версии шоу "Голос"