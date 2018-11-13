В проекте Государственного бюджета на 2019 год предусмотрено на выборы президента Украины весной 2019 года сумму около 2,35 миллиарда гривен.

"Общее количество средств, предусмотренных на данный момент в Государственном бюджете на 2019 год, что касается выборов президента Украины, составляет 2 миллиарда 354 миллиона 880 тысяч гривен, - сказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко на пресс-конференции 13 ноября, передает УНН.

Он уточнил, что "из этих средств на первый тур запланировано 1,5 миллиарда гривен, на второй - 848 миллиона гривен".

До этого ЦИК утвердила выделение денег на проведение первых выборов в объединенных территориальных общинах.