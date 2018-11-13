Результат санкцій: відтік капіталу з Росії зріс в три рази [ Редактировать ]
З Росії... з грошима. Чистий відтік капіталу з початку року з Росії збільшився втричі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив понад 42 мільярда доларів. Це - дані Центробанку Росії.
За прогнозами його аналітиків, загалом у 2018 році, в першу чергу через антиросійські санкції, "за порєбріком" втратять щонайменше 66 мільярдів доларів.
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