З Росії... з грошима. Чистий відтік капіталу з початку року з Росії збільшився втричі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив понад 42 мільярда доларів. Це - дані Центробанку Росії.

За прогнозами його аналітиків, загалом у 2018 році, в першу чергу через антиросійські санкції, "за порєбріком" втратять щонайменше 66 мільярдів доларів.