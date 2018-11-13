13 ноября в Печерском районе Киева возле станции киевского метро "Дворец спорта" под асфальт провалился автомобиль.

"Сейчас установлено, что произошел прорыв трубы диаметром 400 миллиметров на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели. В результате происшествия к счастью никто не пострадал", - сообщает пресс-служба Киевской госгорадминистрации.

На месте происшествия находятся коммунальщики, проводят подготовительные работы для ликвидации последствий прорыва.

ЧП произошло на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели. Фото: УНН

"Также сейчас коммунальщики с помощью экскаватора пытаться извлечь автомобиль, который провалился после прорыва трубы. Если не получится, то привлечем кран", - подчеркнули в КГГА.

До этого в Киеве на проспекте Победы автобус "прибил" Lexus в столб.