В центре Киева авто провалилось под асфальт в кипяток (фото) [ Редактировать ]
13 ноября в Печерском районе Киева возле станции киевского метро "Дворец спорта" под асфальт провалился автомобиль.
"Сейчас установлено, что произошел прорыв трубы диаметром 400 миллиметров на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели. В результате происшествия к счастью никто не пострадал", - сообщает пресс-служба Киевской госгорадминистрации.
На месте происшествия находятся коммунальщики, проводят подготовительные работы для ликвидации последствий прорыва.
ЧП произошло на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели. Фото: УНН
"Также сейчас коммунальщики с помощью экскаватора пытаться извлечь автомобиль, который провалился после прорыва трубы. Если не получится, то привлечем кран", - подчеркнули в КГГА.
До этого в Киеве на проспекте Победы автобус "прибил" Lexus в столб.
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