В Киеве вспыхнула многоэтажка, детей спасали из огня (фото, видео) [ Редактировать ]
В Оболонском районе Киева по улице Героев Сталинграда вспыхнула многоэтажка. Сотрудники ГСЧС провели операцию по спасению детей и взрослых, а также эвакуацию жителей.
"Площадь пожара 80 квадратных метров, пожар охватил с 2 по 23 этажи с распространением на общий коридор на одном из этажей. Загорелись электрокабели в шахте лифта", - сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
Эвакуированы 60 человек, еще 10 взрослых и 5 детей спасены из огня. На месте работают 75 спасателей.
Когда восстановят электроснабжение в доме - пока неизвестно.
До этого под Киевом произошел пожар на АЗС.
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