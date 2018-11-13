В Оболонском районе Киева по улице Героев Сталинграда вспыхнула многоэтажка. Сотрудники ГСЧС провели операцию по спасению детей и взрослых, а также эвакуацию жителей.

"Площадь пожара 80 квадратных метров, пожар охватил с 2 по 23 этажи с распространением на общий коридор на одном из этажей. Загорелись электрокабели в шахте лифта", - сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Эвакуированы 60 человек, еще 10 взрослых и 5 детей спасены из огня. На месте работают 75 спасателей.

Когда восстановят электроснабжение в доме - пока неизвестно.

До этого под Киевом произошел пожар на АЗС.