Парень купил новый IPhone за ванну мелочи (фото) [ Редактировать ]
В России мужчина принес в магазин целую ванну монет, чтобы купить новый iPhone, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-секретаря авторизованного ритейлера Apple в Москве.
На фото видно, как продавец сидит за столом пересчитывая последний пакет монет, а за ним стоит ванна, полная мелочи. По словам Семушинй, клиент пришел в один из магазинов Apple, утверждая, что принесенной сумы хватит для покупки iPhone XS.
Фото: Facebook
Продавцу пришлось вручную пересчитать все монеты потому, что оборудования для автоматического подсчета мелочи в магазине нет. Сообщается, что в ванной оказалось около 100 тысяч рублей (примерно 25 тысяч гривен).
Новые модели IPhone ожидают миллионы жителей планеты, а их продажи всегда вызывают ажиотаж. Однако ранее новые характеристики процессора iPhone XS шокировали пользователей.
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