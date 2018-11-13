В России мужчина принес в магазин целую ванну монет, чтобы купить новый iPhone, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-секретаря авторизованного ритейлера Apple в Москве.

На фото видно, как продавец сидит за столом пересчитывая последний пакет монет, а за ним стоит ванна, полная мелочи. По словам Семушинй, клиент пришел в один из магазинов Apple, утверждая, что принесенной сумы хватит для покупки iPhone XS.

Фото: Facebook

Продавцу пришлось вручную пересчитать все монеты потому, что оборудования для автоматического подсчета мелочи в магазине нет. Сообщается, что в ванной оказалось около 100 тысяч рублей (примерно 25 тысяч гривен).

Новые модели IPhone ожидают миллионы жителей планеты, а их продажи всегда вызывают ажиотаж. Однако ранее новые характеристики процессора iPhone XS шокировали пользователей.