В 2019 году в Украине вырастут тарифы на интернет и кабельное телевидение. К такому выводу пришли участники рынка на отраслевой конференции Telecom, IT, Media-2018, пишет Mind.

Телеком-эксперт, глава комитета ИнАУ по защите экономической конкуренции Александр Арутюнян считает, что в рост прежде всего "пойдут" тарифы на минимальные пакеты.

"Думаю, к середине 2019 года социальный пакет будет стоить около 150 грн. Самый популярный покупаемый пакет - 100 Мбит/с - приблизится к 200 грн. А стоимость дорогих предложений может не измениться: маркетологи берегут свою премиальную абонентскую базу", - отмечает Арутюнян.

Сооснователь днепропетровского провайдера Нome.net Константин Любимый заявил, что ниже планки в 120 грн не стоит "играться". По мнению гендиректора группы компаний Триолан Вадима Сидоренко, тарифы на интернет в среднем вырастут на 20-30 грн. По словам Сидоренко, на столько же вырастут тарифы на телевидение.

"Мы уже объявили, что с 1 января повышаем с 50 до 70 грн", - рассказал он. Глава правления Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная полагает, что тарифы вырастут на 15-40%: "В крупных городах они достигнут 70 грн, в небольших - 50-60 грн".