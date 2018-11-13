Керівництво МАУ звинуватили у корупції [ Редактировать ]
Керівників "Міжнародних авіаліній України" підозрюють у махінаціях із бюджетними грошима.
За даними прокуратури Київської області, вони використали не за призначенням 10 мільйонів гривень.
МАУ та аеропорт Бориспіль уклали угоду на спільне обслуговування літаків, але авіакомпанія завищила ціну на ремонт, вважають слідчі. За фактом цього порушення відкрили кримінальне провадження.
"Наразі, керуючому спільною діяльністю, колишньому віце-президенту авіакомпанії "МАУ" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На даний час вирішується питання про оголошення іншим учасникам злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років. З позбавленням права обіймати певні посади, чи займатись певною діяльністю строком до 3 років, з конфіскацією майна", - повідомила Віта Блаженко, речниця прокуратури Київської області.
"Для того, щоб відшкодувати шкоду, спочатку повинен бути обгрунтований вирок суду, який вступить в законну силу, а це по часу дуже і дуже не мало. І ці кошти ще треба з когось стягти. Тому казати, що ці кошти, якщо знайдуть винних, будуть відшкодовані - це теж під великим знаком питання", - говорить Павло Богомазов, адвокат.
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