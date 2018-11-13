Черговий випадок шкільного булінгу - чи спроба його імітувати? На Одещині тринадцятирічна дівчина стверджує - з неї постійно знущаються старшокласники, а днями вдалися до насильства. Чи так це насправді?

В ситуації розбирався Андрій Анастасов.

Разом з мамою та бабусею Настя живе в селі Міліардівка. Тато давно помер. Дівчинка розповідає: вже три роки з неї знущаються учні у школі. Обзивають безбатченком, принижують - мовляв, із сім'ї злиднів. А минулого тижня, каже дівчина, троє хлопців із одинадцятого та десятого класів затягли її за шкільний туалет у дворі й порізали до крові руки.

"Двое человек за руки взяли, один - за туловище. Там валялась бутылка из-под алкоголя - они разбили, и он мне начал резать руки. Они завязали мне рот, чтобы я не могла говорить. Кровь шла - у меня полностью руки были в крови", - розповідає Анастасія Лінга, учениця Буцинівського навчально-виховного комплексу.

Дівчинка показує рани, а бабуся стверджує: адміністрація закладу, принаймні класний керівник, намагається приховати інцидент. І додає - факти знущання з її онуки вчителі замовчували й раніше.

"Вообще, не реагировали никак! Потому что это богатые дети, они их защищают. Они не хотят, чтобы у них было такое "черное пятно", понимаете?", - обурена Валентина Юрченко, бабуся Анастасії.

З хлопцями, яких звинувачує Настя, ми поговорили у школі, але не на камеру. Вони все заперечують - мовляв, і пальцем не чіпали дівчину. Про цькування теж уперше чують. А от директор школи допускає, що підлітки могли ображати Настю. Але не через її бідність.

"Дівчинка курить. Зрозуміло, що сільські діти - вони реагують на це погано. Тому, можливо, така реакція була", - говорить Оксана Кошева, директор Буцинівського навчально-виховного комплексу.

Наразі директор планує перевірити всі обвинувачення. Разом з нею ми телефонуємо класному керівнику Насті - жінка зараз у відрядженні. Вона каже: учениця показувала їй порізи на руках, але сказала, що зробила їх сама - після конфлікту у школі.

"Я говорю: що трапилося? Вона говорить, що її вчора образили, показує руки. Я спитала: що це таке? Вона говорить, що це я порізала!", - стверджує Алла Горщинська, класній керівник Анастасії.

Хто зробив порізи - тепер з'ясовують правоохоронці: рідні дівчинки звернулися до поліції.

"По результатам перевірки буде прийматися рішення: чи відомості будуть вноситися до ЕРДР, або батьки винних дітей будуть притягнуті до адміністративної відповідальності", - повідомила Ірина Дзундза, виконувач обов'язків прес-офіцера Роздільнянського відділу поліції.

Настя, тим часом, уже тиждень не відвідує школу. Каже - боїться нових знущань з боку учнів. А от адміністрація кличе її до закладу щоб у всьому розібратися.