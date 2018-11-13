Скандал в Ірпені під Києвом. Попри тиск громадськості, суд зняв арешт зі скандального будівництва на заплаві річки. За словами експертів, це може загрожувати масштабними підтопленнями та екологічною катастрофою. Активісти запевняють - за рішенням стоять місцеві корумповані чиновники і забудовники.

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Зупинити незаконне будівництво житлового комплексу на заплаві річки Ірпінь та звести обіцяну школу - сьогодні від місцевої влади вимагали жителі Ірпеня. Конче необхідний освітній заклад людям обіцяли ще влітку, утім школу і досі ніхто не будує.

"На сьогодні дві тисячі дітей переповнюють школи - тобто "сидять на головах" один одного, їм просто не вистачає місць. А в садочок цього року не потрапило 1985 дітей", - наголосила Маріель Славська, громадська активістка, мешканка Ірпеня.

За останні роки Ірпінь перетворився на місто забудовників, каже Маріель. Багатоквартирні будинки ростуть у місті один за одним. На тлі скандалів навколо незаконних забудов влітку у відставку пішов мер

"Нічого не змінилося - по суті, містом керують ті самі люди. Анастасія попсуй продовжує робити те саме. Якщо подивитися на склад місцевої ради - це забудовники - інша частина, депутати місцеві - це керівники комунальних підприємств. Тобто, керовані люди і голосується за ті питання, які зручні цим людям", - говорить Маріель Славська, громадська активістка, мешканка Ірпеня.

Ще влітку міська влада відрапортувала - у Ірпені будується нова школа. Утім, замість неї на майданчику вже зріс дев'ятиповерховий житловий будинок! Виявляється у Генплані школа на цій ділянці взагалі не передбачалась! Лише житловий квартал! Як пояснюють у мерії - побудувати школу начебто просто пообіцяв забудовник.

"Був розроблений план забудови земельної ділянки. Буде розміщуватись середня загальноосвітня школа. Закладка фундаменту планується у 1-му півріччі 2019 року", - заявляє Михайло Сапон, начальник відділу архітектури і містобудування Ірпінської міськдержадміністрації.

Але ось відповідь на наші запити від Київської облдержадміністрації. Про будівництво школи на цій ділянці в Ірпені там нічого не чули! Більше того - не знають про плани мерії і в Ірпінській міській раді. І документів, які б підтверджували обіцянку звести школу - немає.

"Жодне рішення міська рада не приймала. Жодна державна установа в Україні не знає про будівництво на цій земельній ділянці. Робиться ось що - будується будинок, беруться гроші інвесторів", - наголосив Святослав Куценко, громадський активіст.

Правозахисники впевнені - будувати школу тут ніхто не буде. Адже ділянка екологічно небезпечна!

"Згідно експертизи, це потенційна зона підтоплення. Не потрібно бути будівельником, щоб розуміти - постійні підтоплення рано чи пізно знищать фундамент, який би фундамент там вони не робили. Рано чи пізно - він знищиться. І це призведе до руйнування новобудов. Постраждають люди", - переконаний Сергій Гапон, правозахисник.

Ще з минулого року ця земля - предмет кримінальної справи. Прокуратура підозрює місцевих чиновників у незаконній зміні призначення ділянки під забудову. Ще на початку року Ірпінський міський суд наклав на землю арешт. Утім будівництво влада не зупинила.

Сьогодні розгляд кримінальної справи мали продовжити. Утім суддя по справі - Наталія Карабаза раптово пішла у відпустку. А її інша колега напередодні арешт землі взагалі скасувала.

"Слідчим суддею Ірпінського міського суду Оксаною Пархоменко було знято арешт із земель заплави річки Ірпінь. Ця суддя уже стала відомою в приірпінні завдяки тому, що навесні поточного року нею знімався арешт із так званої "ділянки ДСО" - як наслідок сталося активне протистояння між активістами і тітушками", - наголосив Сергій Гапон, правозахисник.

Активісти вже готують на рішення судді Пархоменко апеляцію. Арешт землі вимагають негайно повернути. Адже інакше забудовники зможуть забудувати усю заплаву річки, і нові багатоквартирні будинки можуть загрожувати місту екологічною катастрофою!

Вже найближчими разом з місцевими жителями обіцяють чергові масштабні акції протесту.