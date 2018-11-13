Ізраїль і "Хамас" і далі обмінюються інтенсивними ударами. Бойовики випустили сотні ракет, у відповідь армія бомбить анклав. Про ситуацію розповість Антон Готліб.

Це найсильніша ескалація з 2014 року, з часу операції "Непохитна скеля". Менше, ніж за добу, палестинські бойовики випустили по території Ізраїлю понад 400 ракет і мінометних снарядів. Багато з них поцілили по житлових будинках. Кілька з них - повністю зруйновані. Є вбиті, десятки мирних жителів поранені.

На півдні Ізраїлю зараз панують депресивні настрої, людям доводиться буквально жити в притулках. Інтенсивність обстрілів не зменшується, в радіусі 30 кілометрів від Гази сирени лунають майже безперервно. "Хамас" погрожує розширити цей радіус до 50 кілометрів, тоді в зоні ураження опиниться майже дві третини населення країни.

Все почалося з невдалої операції ізраїльських "командос". Вони проникли в Сектор Газа, за одними даними, щоб викрасти високопоставленого бойовика, за іншими - з розвідувальною метою. Але операція пішла не за планом.

"Силы израильской армии были обнаружены и завязался бой, в результате которого - погиб подполковник израильской части, и несколько "хамасовцев" были убиты", - розповідає Олександр Грінберг, арабіст.

Прикриваючи евакуацію групи, авіація завдала по сектору ударів, бойовики відповіли ракетним обстрілом. Ізраїльська армія реагує потужними ударами з повітря, із землі по цілях в анклаві б'ють танки й артилерія, з моря - кораблі ізраїльського флоту. Триває призов резервістів, усі рятувальні та надзвичайні служби переведено в режим роботи в умовах воєнного часу.

Еммануель Нагшон, прес-секретар МЗС Ізраїлю.

"Хамас" навмисно обстрілює наше цивільне населення, і це те, чого ми не можемо прийняти. Армія завдасть сильного удару, аби переконатися, що наші повідомлення доходять до "Хамасу", і вони розуміють, що повинні негайно припинити ці атаки".

Але атаки не припиняються. Вранці начебто надійшло повідомлення, що за допомогою єгипетських посередників досягнуто згоди про припинення вогню. Та черговий обстріл спростував його.

Беньямін Нетаніягу припинив свій візит до Парижа й терміново повернувся в Ізраїль. В уряді й генеральному штабі йдуть наради. Міністри й генерали обговорюють, як реагувати та як уникнути війни. Шансів зробити це залишається дедалі менше.