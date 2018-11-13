На Донбасі сьогодні чотири обстріли. Біля Кримського бойовики застосували заборонені міномети, а в районі Чермалика - бронетехніку.

Не спокійно й поблизу Донецька. Там регулярно потерпають Мар'їнка й Красногорівка. Перепадає не лише військовим, а й мирним жителям.

Геннадій Вівденко розкаже більше.

Колишній шахтар Георгій зараз у лікарні Курахового. Відтепер, три-чотири тижні він пробуде у ліжку. Одна нога - прострелена, друга - травмована ворожою кулею. Мешканець Мар'їнки свідчить - куля прилетіла з боку бойовиків.

"Если стреляли по украинским позициям, то это ясно. Характер ранения - сквозное огнестрельное. Пуля прошла навылет, ударила в левую ногу в чашечку. Гематома осталась", - говорить Георгій, мешканець Мар'їнки.

Ворожа куля зачепила судину у правій нозі. Доведеться також видаляти гематому. Георгій - не перший, хто тут лікується із пораненнями в результаті обстрілів бойовиків.

"Второй раз за последний месяц это уже второй ранений. Был промежуток времени - ранение не поступали, а вот это - первый, второй... видать, опять обострилась ситуация", - розповідає Світлана, старша медсестра травматологічного відділення лікарні м.Курахове.

Дружина Георгія - Наталя - показує місце, де був поранений її чоловік. Каже: той стояв у дверях свого будинку, коли почався обстріл житлового кварталу російськими найманцями.

"Попала пуля миллиметр над чашечкой. Выскочила над чашечкой, вывернулась. Пуля как выскочила, и вот она лежит. Естественно, все в крови. Я ничего еще не убирала. Крови било очень много", - розповідає Наталя, мешканка м Мар'їнка.

Подвір'я перерите вибухами ворожих снарядів та куль. Уже міняли дах помешкання після мінометного обстрілу бойовиків. Подружжю весь час вдавалося уникати біди. Та ось на п'ятий рік війни Георгію не пощастило.

У цьому дворі ціла колекція після обстрілів бойовиків. Звідки летіло - здогадатися не важко. Ось там терикон "Крокодил". Він контролюється незаконними збройними формуваннями.

Українських позицій тут взагалі немає. Але противник, не розбираючи, веде вогонь і по мирних громадянах, хоча добре знає, що саме цивільні тут проживають.

"Бій був більше 2-3 годин. Противник застосовував заборонені міномети, СПГ, отрабатывал по нашим позициям", - говорить Віталій, військовий ЗСУ.

Противник зазнав значних втрат після вогню у відповідь наших захисників.

Георгію ж лікувати ноги ще три-чотири тижні, за словами лікарів. Просто в палаті пораненого, український бойовий офіцер консультує, як тепер отримати матеріальну допомогу та розпочати власний бізнес за допомогою міжнародних організацій. Нехай навіть у такій ризикованій зоні.