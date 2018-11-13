До офісу "Нафтогазу" сьогодні прийшли з пікетом мешканці Кривого Рогу.

Напередодні майже півміста було без опалення. І люди, вимагаючи дати тепло в оселі, підпалили шини біля "Криворіжгазу" і вдерлися до приміщення компанії. Утім, причина в тому, що "Нафтогаз" не надав ліміти місцевій Теплоцентралі. Тож через політику монополіста жителі змушені були вдатися до протиправних дій.

Аби привернути увагу столичних чиновників до ситуації з опаленням і позиції "Нафтогазу", сьогодні учасники акції приїхали до Києва.

Далі - Оксана Григор'єва.

Київ, 9-та ранку, на вулиці "мінус 5". Біля НАК "Нафтогаз" збираються пікетувальники. Усі вони - мешканці Кривого Рогу, приїхали з єдиною вимогою - повернути тепло в їхні будинки.

"У всіх в квартирах було дуже холодно. Ви кажете - скільки в нас відключилося? Ну, пів-міста. В нас місто більше пів мільйона, в нас дуже велике місто, вимкнулось десь близько 300 тисяч - це дуже багато, практично ціле місто. Державне підприємство "Тепломережа" - воно щось у них там непорозуміння з "Нафтогазом". Державне з державним не можуть порозумітися, а до чого тут криворожанє", - обурений Ігор Стельмацький, мешканець Кривого Рогу.

Половина міста - а це понад триста тисяч будинків, які забезпечує теплом державне підприємтсво "Криворізька теплоцентраль" - і досі без опалення. Напередодні запустили чотири котельні із шести, але містяни бояться, що в будь-який момент постачання газу можуть припинити і під час сильних морозів люди знову залишаться в холодних квартирах.

"Нафтогаз" не дає ліміти на газ, ну і місто залишилось без тепла, мороз на дворі, а в домах мінусова температура. На вулиці мінусова, а в домах 10 градусів тепла і в дитсадках діти мерзнуть. Хіба це можна допустити таку ситуацію!", - обурена Тетяна Дойбан, співробітник ДП "Криворізька теплоцентраль".

НАК "Нафтогаз" - єдина компанія, яку уряд зобов'язав постачати газ тепловикам, відмовляється надавати "Теплоцентралі" ліміти. А все - через борги. Компанія не розрахувалась за пальне, використане в попередні роки. І нині сума заборгованості сягнула понад мільярд гривень.

Аби вже зараз повернути тепло до Кривого Рогу, Фонд держмайна має гарантувати "Нафтогазу", що підприємство сплатить борги.

"Собственник государственного предприятия "Теплоцентраль", в лице Фонда госимущества Украины и Кабинета министров точно так же сегодня должны взять на себя гарантии, дать гарантии за государственное предприятие, перед тоже государственным предприятием НАК "Нафтогаз", которое является поставщиком газа. Собственники должны брать на себя ответственность", - наголосив Костянтин Павлов, народний депутат, фракція "Опозиційний блок".

У "Нафтогазі" ж визнали, що саме з діями їхньої компанії пов'язані проблеми з опаленням у Кривому Розі. Монополіст дійсно не надав місцевій ТЕЦ ліміти. Втім, вважає - шляхи вирішення проблеми мають шукати Кабмін, Фонд держмайна та представники "Теплоцентралі". А останні на діалог поки що не йдуть.

"Без участия Фонда госимущества как акционера, без участия правительства - мы эту проблему не решим. Нам действительно нужно собраться в кругу - местная власть, менеджмент предприятия. Я думаю, что завтра это решение на Кабмин можно выносить, его просто нужно обсудить со всеми и найти решение кто это будет делать", - заявив Андрій Коболєв, голова НАК "Нафтогаз".

Тож уже завтра рішенням уряду можуть відновити теплопостачання в Кривому Розі.