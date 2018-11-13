В Україні у декількох містах досі немає опалення. Мерзне Шепетівка Хмельницької області, Сміла на Черкащині і навіть Харків. Відзавтра, на вимушені канікули йдуть учні в Херсоні.

Через холодні батареї не працюватимуть 13 шкіл. У садочках встановлять обігрівачі. Чому замерзають українці - у нашому матеріалі.

Сьогодні зранку жителі Сміли перекрили три виїзди з міста. Райцентр і досі без тепла, відучора тут оголосили надзвичайний стан.

"Написав за свій рахунок, приїхав на акцію. Треба - поїдемо і в Київ. Це таке враження, що держава знущається зі своїх людей".

Через холоднечу - школярів відучора відправили на вимушені канікули. У садочках стовпчики термометрів ледь дотягують до 12 градусів. У групах - обігрівачі. Вихователі наготували теплих ковдр, запаслися пляшками з гарячою водою.

"Машенька, закрийся, не випускайте тепло з під ковдри. Вкривайтеся".

У міській лікарні ось вже два тижні не проводять планові операції, а сьогодні почали виписувати пацієнтів по домівках. Електрообігрівачі - не рятують. До того ж, стара проводка не витримує надмірних навантажень.

"С не маю права приймати рішення про закриття лікарні, але на моє глибоке переконання до відновлення теплопостачання лікарня має бути закрита", - переконаний Ігор Міщенко, головний лікар Смілянської міської лікарні.

Сподівання людей, що у квартирах нарешті стане тепло - після вчорашніх переговорів між керівництвом міста та "Нафтогазом" - схоже, розтанули. Вимоги НАК залишилися незмінними - місто має погасити 86 мільйонів гривень боргу приватної компанії "Енергоінвест", яка раніше забезпечувала Смілу теплом. І це при тому, що жителі справно платили приватникам за послуги.

"Єдиний вихід - це натиснути на "Нафтогаз", щоб такі, як Перелома, які розказують вже два роки одну і ту саму історію про те, що в усьому винна якась міфічна організація, яка повинна заплатити борги від імені смілян "Нафтогазу". Тільки після того "Нафтогаз" буде надавати нам номінації - це просто вже всіх дістало", - заявив Сергій Рудик, народний депутат України.

Сьогоднішнє перекриття дороги стало попереджувальною акцією, вже завтра жителі Сміли їдуть - пікетувати "Нафтогаз" і Кабмін.

У цьому навчальному році батареї в нашому навчальному закладі ще теплими не були.

Відсьогодні, майже всі учні цієї школи в Шепетівці - на позапланових канікулах. А от відмінникам не пощастило - у холодних кабінетах готуються до олімпіад. Від централізованого постачання заклад відрізали ще влітку. Мали встановити автономну котельню, але досі її не запустили.

"Модульну котельню ми ще не встигли запустити, вже вона на шкільному подвір'ї є, але ще не всі роботи виконані по запуску модульної котельні. На разі ще їде вузол обліку, якого не вистачає", - говорить Наталія Собчук, директор Шепетівської школи №1.

Тепло в місто постачає приватне товариство "Шепетівка Енергоінсвест". І постійно з перебоями. У компанії - 57 мільйонів гривень боргу перед "Нафтогазом", кажуть чиновники. Через це вона не отримала ліміти. Натомість - приватники вирішили самовільно запустити котельні.

"ТОВ "Енергоінвест" не маючи номінацій на початок опалювального сезону самовільно на 15 котельнях відкрило засувки і несанкціоновано відбирає газ із газотранспортної системи. У правоохоронні органи ці всі дані надали і вимагали розслідувати, куди компанія поділа кошти, а не перерахувала на НАК "Нафтогаз України", - заявив Володимир Вихівський, перший заступник міського голови Шепетівки.

У компанії "Енергоінвест" - всі звинувачення відкидають. Кажуть - працюють абсолютно законно.

"В нас є розпорядження генерального директора про початок опалювального сезону. Звісно, з міської ради так само є лист. З технічної сторони всі котельні працюють", - наголосив Володимир Кушнір, головний інженер ТОВ "Шепетівка Енергоінвест".

Та допоки триває конфлікт - люди змушені мерзнути. А діти - пропускати навчання.

Котловани - по всьому Харкову. У тепломережах пояснюють: через теплу осінь пізно почали запускати систему. Тож виникли пориви.

"Погодні умови різко змінились, і ми повинні були прискорювати процес. Виникло 608 пошкоджень", - говорить Євген Зінченко, заступник головного інженера КП "Харківські теплові мережі".

Ірина Абрамівна ходить вдома в шапці та гріється газом. За кілька днів - нарешті змогла додзвонитися до заступника директора тепломереж.

"Вчера мне удалось дозвониться до первого зам. директора тепловых сетей - он обещал разобраться и перезвонить мне. Этого не случилось. Зам. главного инженера говорит о том, что у него все включено, он об этой проблеме вообще не знает", - розповідає Ірина Псах'є, жителька Харкова.

Немає тепла не лише в центрі, а й на околицях. Труби критично зношені, - кажуть чиновники, 70% потребує заміни. Нові прокладають, але 28 кілометрів, запланованих цьогоріч - катастрофічно мало. Згідно з графіком, подекуди теплотраси будуть ремонтувати до січня. Тоді ж харків'янам прийдуть нові платіжки. Тепло та гаряча вода подорожчають. За двокімнатну квартиру, в середньому, доведеться віддати - 2800 грн.