Смертельна ДТП у Польщі. Водій на переході збив трьох жінок. Дві - загинули на місці, одна - в тяжкому стані в лікарні. Усі - українки.

Цю інформацію підтвердили у вітчизняному МЗС. Аварія сталася ще в суботу, в селі Сарнув.

Сьогодні водію висунули звинувачення. На момент аварії він був тверезий. Зараз перевіряють, чи не вживав наркотиків. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.