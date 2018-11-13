ДТП у Польщі: на пішохідному переході загинули українки - МЗС [ Редактировать ]
Смертельна ДТП у Польщі. Водій на переході збив трьох жінок. Дві - загинули на місці, одна - в тяжкому стані в лікарні. Усі - українки.
Цю інформацію підтвердили у вітчизняному МЗС. Аварія сталася ще в суботу, в селі Сарнув.
Сьогодні водію висунули звинувачення. На момент аварії він був тверезий. Зараз перевіряють, чи не вживав наркотиків. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
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