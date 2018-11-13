Кількість жертв масштабних пожеж у Каліфорнії зростає. На цей момент загинули майже півсотні людей. Кількість тих, хто втратив житло, важко навіть порахувати. Чи вдається побороти полум'я? - розповість Анна Філь.

Голі стовбури замість пальм, випалена земля замість зелених газонів, згарище й руїни там, де стояли розкішні садиби. Вогонь не оминув ані скромних осель, ані маєтків знаменитостей і політиків. Справжніми "рятувальниками Малібу" вже шостий день поспіль працюють пожежники. З міста виїхали майже всі 13 тисяч людей.

"Це була вогняна буря - найжахливіше, що я будь-коли бачив. А живу тут уже півстоліття. Пожежа насувалася з-за пагорба дуже швидко, небо вмить стало чорним, потім з'явилося полум'я, що неслося разом із вітром", - розповідає Тоні Хейнс, житель Малібу.

І це лише один із осередків займання, що забрав життя двох людей. Він розташований на півдні Каліфорнії, неподалік Лос-Анджелеса. Найбільш смертоносний - так званий Кемп-фаєр - на півночі штату. Жертвами вогняної стихії там стали 42 людини, ще понад дві сотні - вважають зниклими безвісти.

У понеділок додалися ще два осередки - теж на півдні. Звідти люди рятуються поспіхом, адже вогонь - зовсім близько. Гелікоптери намагаються загасити траву поруч із дорогою, а заразом - поливають і машини, аби вони не зайнялися.

"Ми живемо в абсолютно ненормальних умовах, і треба це зрозуміти. Це лише початок, слід готуватися до гіршого", - застерігає Джеррі Браун, губернатор Каліфорнії.

Місто Парадайз - з англійської - "рай" - тепер більше нагадує пекло. Його буквально стерто з лиця землі. За попередньою версією, займання сталося через пошкоджені лінії електропередач. Гасили полум'я кілька тисяч пожежників. Після них - робота тут залишилася хіба що для експертів, які намагаються серед згарища знайти останки загиблих.

"Будинок моєї дочки, її свекрухи і свекра. На нашій вулиці не лишилося жодної вцілілої будівлі. Все згоріло вщент", - говорить Елізабет Горман, жителька округу Б'ютт.

Президент Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха - це спростить і пришвидшить надання необхідної допомоги з федеральної скарбниці. І хоча говорити про збитки ще зарано, очевидно, що цифри будуть астрономічними - десятки, а то й сотні мільярдів.